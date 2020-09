Coureurs willen Mugello ook in 2022 op de kalender

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Formule 1 volgend jaar terugkeert naar Mugello, ondanks het succes van de race van afgelopen weekend op het circuit van Ferrari. De coureurs waren enthousiast over de uitdaging van de hoge snelheden en 'old school' layout van het circuit in Toscane, die vanwege de coronacrisis zeer laat op de kalender van 2020 werd opgesteld.

Ferrari-coureur Charles Leclerc hierover: "Ik zou de baan graag op de normale kalender willen zien. Eerlijk gezegd was ik aanvankelijk een beetje sceptisch, maar na de race werd duidelijk dat er veel werd ingehaald. In die zin is de baan verrassend goed."

Daniel Ricciardo voegde hier aan toe: "Ik denk dat we allemaal bang waren dat het geen goed circuit zou zijn om te racen, maar het was helemaal niet saai. Het was één van de meest opwindende Grands Prix van het jaar. Ik zou zeggen dat veel van de coureurs terug willen komen. Maar we houden ook van Monza, dus ik zou niet willen dat het ten koste gaat van dat circuit. Het zou geweldig zijn als we beide races op de kalender hebben."

Kleine kans op 2 races in Italië

Met een 'normale' F1-kalender die bij 22 races uit zijn voegen barst, lijkt dat helaas onwaarschijnlijk. Het is ook twijfelachtig of het financiële model van F1 zou werken voor Mugello. Dit jaar werden sommige 'vervangende circuits' zelfs door Liberty Media betaald in plaats van omgekeerd.

Journalist Felix Gorner: "Dat is natuurlijk niet de basis van dit bedrijf. De kans dat Italië een tweede race krijgt, is ook heel erg klein."

Desalniettemin denkt Gorner dat de Formule 1 Mugello in de toekomst zal missen. "Het circuit heeft niet alleen charme, het heeft ook karakter. Niet in de laatste plaats vanwege de grindbakken waar je niet uit kunt komen. Dat betekent dat je geen fout kunt maken, of als je dat wel doet, dat je race voorbij is", zegt hij.