FIA trekt zich terug en deelt geen straf uit aan Lewis Hamilton

De FIA ​​heeft zich teruggetrokken van het opleggen van een mogelijke straf aan Lewis Hamilton wegens het dragen van een T-shirt met een politiek thema op het podium in Mugello. Eerder gaf een woordvoerder van het bestuursorgaan van de F1 toe dat er actief nagedacht werd om te bepalen of de zesvoudig wereldkampioen de antipolitieke regels van de sport had overtreden.

Er wordt echter aangenomen dat het in ieder geval aan de teams duidelijk is gemaakt dat politieke berichtgeving op officiële medialocaties zoals het podium en FIA-persconferenties ongepast is.

Hill steunt Hamilton

Die bezorgdheid lijkt gerechtvaardigd, aangezien de wereldkampioen Damon Hill uit 1996 toegaf dat er zo'n gemengde reactie was geweest op Hamilton's aandacht voor een schietpartij door de politie in Amerika.

Damon Hill snapt Lewis Hamilton wel en vindt dat de F1 meer bewegingsvrijheid moet geven aan coureurs: "De F1 heeft altijd zijn kop in het zand gestoken over elk probleem dat mensen aan iets anders dan F1 zou kunnen laten denken. Het moet ruimte maken voor deze boodschappen, wil het door de rest van de wereld worden omarmd."

Mercedes steunt zijn 35-jarige stercoureur volledig, waarbij Toto Wolff in Mugello verklaart dat het team het aan Lewis overlaat wat voor soort T-shirts hij wil dragen en wat hij doet om dat initiatief te steunen.

Hamilton stopt niet

Lewis Hamilton houdt ondertussen vol dat hij zijn activisme niet zal stoppen. "Ik wil dat je weet dat ik niet zal stoppen, ik zal niet opgeven, ik zal niet opgeven dit platform te gebruiken om licht te werpen op wat ik geloof dat juist is. Dit is een reis voor ons allemaal om samen te komen en de wereld uit te dagen op elk niveau van onrecht, niet alleen raciaal."