F1 wilde in Monza sprintraces en reversed grid uittesten

Veel fans maar ook een aantal coureurs denkt dat als de Formule 1 reversed grid-races introduceert, dit betekent dat het management van de sport 'gefaald' heeft om regels te ontwerpen die zorgen voor beter racen. Invloedrijke personen binnen de Formule 1 dringen opnieuw aan op reversed grid-races nadat een chaotische zondag in Monza Pierre Gasly de Italiaanse Grand Prix won terwijl Carlos Sainz en Lance Stroll tweede en derde eindigden.

Een Safety Car, een rode vlag en een stop-and-go penalty van 10 seconden voor Lewis Hamilton droegen allemaal bij aan het onverwachte podium.

Sprintraces in Monza

Sportief directeur van de F1 Ross Brawn schreef in zijn column na de race dat het resultaat aantoonde dat een veld dat door elkaar is gemixt, kan worden bereikt door middel van reverse grid-races, goed zou zijn voor de Formule 1.

"Eerder dit jaar toen we de aangepaste kalender samen gingen stellen hebben we al overwogen om in Monza een sprintrace te houden met een reversed grid. Helaas konden we er niet mee verder, maar het concept is nog steeds iets dat wij en de FIA ​​de komende maanden willen uitwerken en bespreken met de teams voor volgend jaar."

"We geloven dat de race in Monza de opwinding liet zien die een door elkaar gehusseld veld kan opleveren en doordat de auto's van volgend jaar hetzelfde blijven als dit jaar, onze fans kunnen worden getrakteerd op hetzelfde drama als we hebben gezien tijdens de Italiaanse Grand Prix."

"Bij een sprintrace met een omgekeerde grid zullen teams hun wagens natuurlijk anders afstellen. Op dit moment stelt Mercedes hun auto's in om de snelste ronde te halen en vervolgens de race van vooraan het veld te beginnen. Als ze weten dat ze moeten inhalen, zullen ze die aanpak moeten veranderen."

"We zullen doorgaan met het evalueren van nieuwe formaten met als doel de show te verbeteren, maar altijd zorg dragen om het DNA van de Formule 1 te behouden."