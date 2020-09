Vettel kritisch over rijgedrag Bottas: "Hij brengt ons in gevaarlijke situatie"

Sebastian Vettel is van mening dat de crash bij de herstart in Mugello de schuld is van Mercedes-coureur Valtteri Bottas. De Ferrari-coureur is van mening dat de Fin zijn benadering van een herstart van de race na een Safety Car in de toekomst moet veranderen, omdat zijn huidige aanpak gevaarlijk is.

De viervoudig wereldkampioen is kritisch op zijn collega en vind dat de situatie achter Bottas erg onveilig werd. In gesprek met Motorsport-total.com zei de Duitser: "Het is gewoon niet nodig. Als leider moet je je van dergelijke dingen bewust zijn."

De 33-jarige coureur stelt dat Bottas de dingen anders had moeten doen. "Als je wilt wachten, moet je lang wachten en dan gas geven, maar niet stoppen en dan ineens gaan. Vijf tot tien wagens achter je lopen dan de meeste kans om een ongeluk te krijgen. Gelukkig waren ze allemaal ongedeerd."