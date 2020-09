Carlos Sainz: "Rijkste team zal altijd blijven winnen in F1"

Carlos Sainz heeft toegegeven dat de huidige situatie in de Formule 1 betekent dat het rijkste team altijd de meeste kans heeft om te winnen. De Spanjaard vindt het frustrerend dat hierdoor weinig teams de kans hebben om mee te strijden om de winst in de F1.

De technische regels veranderen voor 2022 aanzienlijk, terwijl het inkomensverdelingssysteem volgend jaar al eerlijker zal worden, wanneer ook het budgetplafond zijn intrede doet.

Frustraties Sainz

Maar op dit moment zegt McLaren-coureur Sainz dat de huidige situatie betekent dat Mercedes en Lewis Hamilton altijd de meeste kans hebben om elke race te winnen. Sainz zei tegen de Spaanse krant El Mundo Deportivo: "Natuurlijk zorgt dat voor frustratie. De manier waarop de F1 tegenwoordig werkt, is dat het duidelijk is dat het team met het meeste geld altijd zal winnen."

"Ik wil geen krediet van hen krijgen, want de manier waarop Mercedes zijn volledige potentieel nu benut, is spectaculair. In feite zijn er teams met vergelijkbare budgetten die het moeilijk hebben om hun niveau te halen. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet hoop dat de Formule 1 verandert."

"Ik denk dat we een veel spectaculairdere F1 zouden kunnen hebben, en ik denk dat zelfs Mercedes zich realiseerde hoe spannend een Grand Prix was zonder hen", voegde Sainz toe, verwijzend naar de recente race in Monza die gewonnen werd door Pierre Gasly.

"Eerlijk gezegd, achter de Mercedes zijn onze races altijd zo", glimlachte hij.