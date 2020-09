Lewis Hamilton blij na zijn negentigste GP-overwinning in Toscane

Lewis Hamilton is opgetogen na zijn overwinning in Mugello.

Tegen David Coulthard zegt hij: "Het is alsof ik in een soort roes zit. Het lijkt alsof ik zojuist drie races in één moest rijden. Het circuit is fenomenaal. Het was moeilijk om Valterri achter mij te houden, dat viel niet mee. Hij was het hele weekend al snel."

De race kende drie herstarts. Hamilton: "Als die herstarts, Ik moest echt mijn banden in de gaten houden in de eerste stint. Toen moest ik wel een pitstop maken, want Valterri had een probleem met zijn banden. Toen verdween Valterri en dook Daniel (Ricciardo, red.) op in mijn spiegels, daarna kwam Valtteri terug. Ik wilde niet dat hij (Valterri, red.) DRS van mij zou krijgen dus moest flink doorrijden."

"Niet makkelijk"

"Het was echt niet makkelijk voor me", benadrukte Hamilton. "Op het laats reed ik op een setje gebruikte banden. Ik wist echt niet hoelang ze het vol zouden houden. Bottas kwam steeds dichterbij. Mijn hart ging steeds harder kloppen."

Lewis Hamilton kon ook nog een extra punt pakken door de snelste raceronde te rijden. Lewis Hamilton pakt met deze overwinning zijn negentigste Grand Prix-overwinning. Hij droeg zijn zege op aan Breonna Taylor die door geweld van agenten om het leven kwam in de VS.

Lewis Hamilton komt met de race dichter bij zijn zevende wereldtitel in de Formule 1. Hamilton leidt het WK riant, met 190 punten. Bottas staat tweede na negen van de 17 races, met 135 punten. Verstappen blijft voorlopig derde met 110 punten.