Mercedes verkoopt mogelijk F1-team aan Ineos - Toto Wolff vertrekt

Mercedes weigert commentaar te geven op berichten dat het dominante Formule 1-team mogelijk wordt verkocht voor bijna 750 miljoen euro. De laatste speculatie is veroorzaakt door opmerkingen van voormalig F1-teambaas Eddie Jordan, die denkt dat Mercedes door Ineos zal worden gekocht.

In februari sloot Mercedes een grote sponsorovereenkomst met het Britse chemiebedrijf dat wordt geleid door miljardair Jim Ratcliffe. Teambaas Toto Wolff zei destijds: "Het contract met Ineos is de hoeksteen van onze toekomstplannen voor deelname aan de Formule 1."

Toekomst Toto Wolff

Sindsdien doen er niet alleen geruchten de ronde over de toekomst van het in Brackley gevestigde team, maar ook over die van zijn baas Wolff. In Mugello reageerde hij op vragen over zijn toekomst, want niet alleen het contract van Lewis Hamilton moet verlengd worden, ook die van teambaas Toto Wolff: Ik zit nog in een jaar van bezinning. Acht jaar als teambaas eist zijn tol, maar ik hou van dit team en kan fantastisch opschieten met Ola Kallenius. Ik denk dat dit is waar ik thuishoor en je kunt er zeker van zijn dat ik op de één of andere manier betrokken zal zijn. Het is ook belangrijk om de juiste beslissing te nemen voor mij en mijn gezin."

Als Mercedes onderhandelt over een verkoop en Wolffs positie bij het team zal veranderen, zou dat verklaren waarom Lewis Hamilton nog geen overeenstemming bereikt heeft over een nieuwe deal voor 2021.

"We hebben het contract de afgelopen drie jaar niet bekeken. We hebben het nooit uit de la gehaald", zei Wolff toen hem werd gevraagd naar Hamilton's aflopende deal bij Mercedes. "Soms veranderen situaties en omgevingen en is het een tijd voor een ander deel van de reis dat we samen willen doen."

Toen hem werd gevraagd wanneer het contract van Hamiltoneindelijk uit de lade wordt gehaald, voegde Wolff eraan toe: "We werken eraan, maar ik wil geen bepaalde deadline stellen. We kunnen het goed met elkaar vinden, het kost gewoon tijd om alle details bij elkaar te krijgen. Momenteel rijden we de ene race na de andere, maar er is een gat tussen Mugello en Sochi."

Ondertussen zei een woordvoerder van Mercedes toen hem werd gevraagd naar de geruchten over de overname van Ineos: "We vragen om uw begrip dat we geen commentaar geven op geruchten en speculaties."