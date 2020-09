Lewis Hamilton heeft zorgen over veiligheid op circuit van Mugello

Lewis Hamilton staat niet bekend als een watje, maar hij heeft wel bedenkingen bij de veiligheid op het circuit van Mugello. De baan wordt gekenmerkt door veel grindbakken vlak langs de baan. Een verademing voor de één, een zorg voor Lewis Hamilton.

Hamilton zegt "We rijden hier nooit in een lagere versnelling dan de vierde versnelling."

Dat baart Lewis zorgen over de veiligheid gezien de hoeveelheid grindbakken: "Met deze snelheden hoop ik dat de banden het houden."

Het gaat dus hard op de baan in Midden-Italië, en uitloopstroken met veel asfalt zijn er niet. Hamilton: "Het zijn allemaal medium- tot high speed bochten. Het circuit is erg snel, maar veel ruimte is er niet naast de baan, zeker niet in de bochten acht en negen."

Het wordt dus voor de heren coureurs zaak de boel op het grijze gedeelte te houden en geen concentratie te verliezen tijdens de kwalificatie en de race op Mugello. Fingers crossed, zullen we maar zeggen.