Lando Norris na crash op vrijdag: "Blij om te racen op een circuit met grindbakken!"

Lando Norris gaf toe geluk te hebben gehad na een crash tijdens de tweede vrije training in Mugello, maar hij is blij om te racen op een baan met grindbakken. De McLaren-coureur raakte met zijn wielen de grindbak aan bij het uitkomen van bocht Poggiosecco waardoor hij met hoge snelheid in een spin raakte en tegen de muur crashte.

Gelukkig had hij door de hoek waarmee hij de muur in ging alleen een kapotte voorvleugel, al zei de Brit wel dat de crash erger was dan hoe hij eruitzag op tv.

Niet veel schade

Dat gezegd hebbende, weet hij dat hij behoorlijk veel geluk had met een ongeluk dat uiteindelijk slechts een klein ongelukje bleek. In gesprek met Sky F1 vertelde Norris: "Het voelde veel erger toen ik in de auto zat dan hoe het eruit ziet. Ik denk dat er wat schade is aan het stuur en misschien aan de achterkant, maar gelukkig niets groots. Ik denk niet dat ik de vloer of de vleugels te veel heb beschadigd, behalve natuurlijk de voorvleugel."

"Het is niet verschrikkelijk, het had erger kunnen zijn, dus ik heb geluk gehad. Maar het was een kleine fout van mijn kant die behoorlijk duur was en waardoor ik geen racesimulatie kon rijden. Het is wat het is, en ik moet het op zaterdag proberen in te halen."

Grindbakken bieden uitdaging

Hoewel de grindbakken enorm hebben bijgedragen aan zijn crash zei Norris dat hij het liefst racet op circuits met veel grindbakken, zoals vroeger vaak het geval was in de jaren '90. De McLaren-coureur: "Hoe graag ik er ook een hekel aan heb dat hier grind lag, omdat ik uiteindelijk crashte en de auto beschadigde, is het beter zo. Ik denk dat het lastiger is, maar het is uitdagender, en ik denk dat het zo ook zou moeten zijn."

Glad circuit

Norris zei ook dat het ‘gladde’ asfalt in Mugello het zowel voor coureurs als voor de engineers moeilijk maakte om de beste setup voor hun auto te vinden. De 20-jarige coureur: "Het is een snel, leuk, maar erg lastig circuit. Het asfalt hier lijkt erg glad, dus veel mensen hebben het moeilijk en wij ook. We hadden verwacht een stuk sneller te zijn, omdat we het idee hadden dat de baan meer grip zou hebben."

"Het voelt behoorlijk glad aan met de banden die we hebben, en het maakt ons leven erg moeilijk in de auto en voor de monteurs en ingenieurs om de auto af te stellen."