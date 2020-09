Red Bull-engineer: "FIA gaf ons informatie over Mugello"

Het Formule 1-circus is begonnen aan een nieuw circuit op de kalender. Het bergachtige circuit van Mugello is decor van de Toscaanse Grand Prix, dat slechts enkele maanden geleden vanuit het niets werd toegevoegd aan de F1-kalender voor 2020. Het is een klein cadeautje vanuit de Formule 1 aan Ferrari aangezien het Italiaanse team dit weekend haar 1000ste Grand Prix rijdt in de F1.

Simulaties Mugello

Red Bull-engineer Gianpiero Lambiase is de engineer van Max Verstappen en hij legt uit hoe zijn voorbereiding was voor het nieuwe circuit. De meeste circuits zijn goed bekend bij de coureurs en teams. Bovendien krijgen de teams behoorlijk wat informatie vanuit de FIA: "We kregen de informatie van de FIA ​​met betrekking tot de hoogte van het circuit, de bochten van het circuit en al het andere, zodat we een aantal simulaties konden starten. Die offline tools, geven ons een vrij breed beeld in termen van waar dat circuit zich bevindt, van algemene gevoeligheden zoals downforce, weerstand, kracht en grip. Het geeft ons ook een snelheidsprofiel van een rondje Mugello."

Het korte tijdsbestek dat de teams in voorbereiding hebben, hoeft geen grote impact te hebben: "Het zou ons alleen raken als het een heel ander circuit was dan op de normale kalender. Als Monza bijvoorbeeld op korte termijn zou opduiken, met de speciale aerodynamische pakketten die je voor Monza ontwikkelt, dan zou je eindigen met iets dat niet optimaal is als je de onderdelen niet binnen het tijdsbestek zou kunnen ontwerpen en bouwen. Op een circuit als Mugello, dat binnen de normale range valt, is geen probleem."