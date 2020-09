Vettel sneert naar Ferrari: "Ze verdienen deze situatie"

Dit weekend is de Formule 1 voor het eerst te gast op het circuit van Mugello. Het is de tweede race in één seizoen in Italië, en met de race in Imola zullen dat er zelfs drie worden. Mugello is eigendom van Ferrari en dat team rijdt dit weekend tevens haar 1000e Grand Prix in de Formule 1.

De unieke mijlpaal zal vermoedelijk echter geen feestje worden door de crisis waarin het team zich begeeft. Teambaas Mattia Binotto sprak vorige week in Monza de wijze woorden: "Het kan voor ons alleen maar beter worden."

Ter gelegenheid van de 1000e Grand Prix in de F1 zal Ferrari racen in een speciale kleurstelling met een diepere tint rood, terwijl zelfs de officiële Safety Car van de sport rood is geworden voor het weekend.

Dieptepunt Ferrari

Het gebeurt echter slechts een week na Monza, waar de beschamende inzinking van het team in 2020 een nieuw dieptepunt bereikte met een schrikbarend langzaam tempo, een storing aan de remmen van Sebastian Vettel en een grote crash voor Charles Leclerc.

Vettel vertelde Speed ​​Week dat het simpelweg uitrijden van de race op Mugello een verbetering zou zijn. De viervoudig wereldkampioen: "Dat zou voor mij een goed begin zijn. Maar er zijn geen kortere wegen in het leven. Ferrari begeeft zich in deze situatie omdat we het waarschijnlijk verdienen."

"Het is moeilijk, maar ik ben niet de enige die lijdt. Het hele team doet dat. Ik zie mezelf altijd als onderdeel van het team. In de laatste races hadden we problemen om de auto 100 procent aan het werk te krijgen. Misschien ziet het er wat beter uit voor Mugello. Maar dat betekent niet dat we op het podium zullen staan. De verwachtingen zijn erg laag."

Binotto ontkent crisis bij Ferrari

Teambaas Binotto ontkent dat Ferrari in een crisis verkeert, maar gaat tegelijkertijd niet in op de beoordeling van Vettel. Binotto zei tegen Rai 3: "Na Monza zei Sebastian dat het niet erger kon worden, en hij had gelijk. Maar we werken eraan om de situatie te verbeteren en vanaf hier kan het alleen maar beter worden."

Binotto legt het kernprobleem uit en geeft toe dat het motorvermogen van Ferrari dit jaar flink achteruit is gegaan: "We hebben een auto ontwikkeld op basis van een voordeel dat we vandaag niet meer hebben."

De Italiaan zegt dat hij daar een deel van de schuld voor neemt. "Als hoofd van het team, als ik een mea culpa zou moeten maken, zou ik zeggen dat ik de moeilijkheden van deze auto niet snel genoeg begreep", zei Binotto.

Begrip van de fans

Hij geeft toe dat Mugello opnieuw een moeilijk weekend zal worden, wat teleurstellend zou kunnen zijn voor de 3000 aanwezige Italiaanse toeschouwers.

"Ik hoop dat ze begrijpen in wat voor situatie we ons bevinden", zei Binotto over de aanwezige Italiaanse toeschouwers.