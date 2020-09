Renault zoekt nieuwe partners: "Denk niet dat het Red Bull wordt"

Renault raakt na 2020 McLaren kwijt als klantenteam en dat betekent dat ze volgend jaar alleen hun eigen fabrieksteam van motoren zullen voorzien. De Franse fabrikant staat open voor nieuwe samenwerkingen in de Formule 1, maar dit moet een serieuze meerwaarde zijn. Renault-teambaas Cyril Abiteboul heeft het over een partnerteam in plaats van een klantenteam.

De Fransman was de afgelopen jaren niet de meest vriendelijke partner tijdens zijn relatie met Red Bull en Toro Rosso. Daar moet bij gezegd worden dat Abiteboul tegenwoordig weer normale gesprekken lijkt te kunnen voeren met zowel Christian Horner als Helmut Marko.

De motorfabrikant lijkt inmiddels de goede weg ingeslagen en hoopt dan ook dat het zijn vruchten afwerpt op zoek naar een nieuwe partner, zo stelt hij in gesprek met motorsport.com: "Een klant levert je niets op. Een partner kan je misschien wel meerwaarde bieden. De waarde is met name dat hij je kan helpen bij het bereiken van een sportief of zakelijk doel. We weten dat de financiële transactie sowieso gereguleerd is, dus het is vooral vanuit een sportief en technisch perspectief dat we naar de mogelijkheid kijken."

Haas of Red Bull

Veel opties zijn er echter niet voor Renault, want op dit moment lijkt geen enkel F1-team zich op te maken voor een wissel van motorleverancier. Het is mogelijk dat Red Bull Racing en AlphaTauri daartoe gedwongen worden als Honda besluit het Formule 1-project te verlaten. De Japanners hebben een contract tot en met 2021, maar over de periode daarna is er nog onzekerheid. De andere optie die al vaak in de paddock is genoemd is het Amerikaanse team van Haas, maar ook Haas-teambaas Steiner zegt nu niet perse te denken aan het wijzigen van zijn motorpartner.

Abiteboul verwacht geen nieuw partnerschap met Red Bull Technology: "Als er een sterke partnermogelijkheid is, zullen we het doen. Ik betwijfel of dat bij Red Bull zou kunnen zijn. Red Bull Racing is een fabrieksteam met Honda. Ik denk dat het eerste is dat Honda moet beslissen voor hun eigen inzet, voor hun eigen strategie in de sport. We hebben met Red Bull al een verleden en dat werkte niet."