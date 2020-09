"Lewis Hamilton treft geen enkele blaam"

Lewis Hamilton reed door rood, maar zou zichzelf dat niet kwalijk moeten nemen. Dat zegt zijn hoofd engineer Andrew Shovlin. Niet Hamilton, maar het team heeft schuld aan het naar binnen rijden van de pitstraat terwijl die gesloten was. Hamilton reed ruim aan kop tijdens de Grand Prix van Italië, totdat de safety car op de baan kwam vanwege het stilvallen van Kevin Magnussen in de Haas. Kort daarna werd de race stil gelegd vanwege de crash van Charles Leclerc met zijn Ferrari in de Parabolica.

Straf

Hamilton kreeg een stop-and-go-penalty van tien seconden als straf van de raceleiding opgelegd. Hoewel Hamilton zijn handen naar rechts bewoog en de rode signalen had moeten zien, treft hem geen blaam, zegt zijn Shovlin.

Shovlin: “Het team neemt hier de verantwoordelijkheid voor. We zullen onze systemen zo inrichten dat dit niet meer voor kan komen”, aldus de baas over de engineers bij het wereldkampioenschappen winnende Brits-Duitse team.

Kans op overwinning verkeken

De fout ruïneerde Hamilton’s kans om de race te winnen tijdens de Grand Prix van Italië op het snelle circuit van Monza. Met nog 26 ronden te gaan volgde er een sprintrace, waarbij Hamilton en Giovinazzi -die dezelfde fout maakte- na de herstart hun straf moesten komen inlossen in de pitstraat.

“Schuld rust op de schouders van het team”

Na afloop van de race vertelde Hamilton de aanwezige journalisten dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt voor de fout.

Volgens de hoofdstrateeg van Mercedes, James Vowles, kwam het bericht over de gesloten pitlane 11 seconden na het inzetten van de safety car, tien seconden daarna kwam Lewis Hamilton de pitstraat ingereden.

"Hij (Hamilton) zal altijd willen verbeteren en wil zelf dingen rechtzetten, dat was waarschijnlijk dan ook de reden waarom hij de schuld hiervoor op zich nam, maar we moeten hier echt de schuld op onze schouders nemen.”

De strateeg zei dat de boodschap dat de pitstraat gesloten was niet werd opgemerkt door het team, en dat het maar een paar seconden de tijd had om te reageren voordat het te laat was.

Tien seconden

“Via andere teamradio’s horen we dat het hen ongeveer tien seconden kostte om het ook op te merken”, zei Vowles.

De tien seconden waren cruciaal, en dus gaat Mercedes nu de software aanpassen om een gesloten pitstraat direct op te merken, schrijf Alan Baldwin.