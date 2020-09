Jean Todt is blij dat de rel over 'roze-Mercedes' nu voorbij is

FIA president Jean Todt is bij dat de vrede wedergekeerd lijkt in het paddock. Vandaag maakte de FIA-baas bekend dat alle teams het nu eens zijn en de grote beroepszaak bij het Inetnationaal Hof van Beroep vermeden is.

"Het brengt licht in de duisternis waar het gaat om een onduidelijkheid die in de reglementen zat. Dat hebben we aangepast voor 2021", zegt de Fransman die vroeger aan het roer stond van de grootste successen van Ferrari en Michael Schumacher.

"Gisteren heeft elk team getekend", maakt hij bekend.

Volgens Todt was hij het oneens met de stemmen die opgingen dat simpelweg kopieren van andermans auto goed zou kunnen zijn voor de sport, aangezien het de teams dichter bij elkaar zou brengen.

"In Formule 1 hebben we tien verschillende auto's, en dat is het resultaat van regels die voor iedereen hetzelfde gelden. Wie er dan ook beter is in het interpreteren van die regels, die wint."

Todt denkt dat het ook weer spannender gaat worden in de Formule 1, als er minder geld uit gegeven gaat worden binnenkort. Daarover was al eerder overeenstemming breikt.

Todt: "Vanaf 2022 zal de Formule 1 minder duur worden door de budgetlimiet en er zal meer worden ingehaald als gevolg van de nieuwe regels op het gebied van de aerodynamica. Ik verwacht dat het de show gaat verbeteren."