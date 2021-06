Max Verstappen betreurt het vertrek van Honda uit de F1

Max Verstappen benadrukte in de aanloop naar de Grand Prix van Stiermarken in Oostenrijk nog een extra hoe jammer hij het vindt dat Honda de Formule 1 verlaat na dit seizoen.

"Ja natuurlijk vind ik dat zonde, maar dat vond ik vorig jaar ook, voordat we dit succes hadden. Dat blijft hetzelfde", verklaart hij op zijn eigen website Verstappen.com

"We gaan er samen het beste uithalen dit jaar en alle mogelijkheden proberen te benutten. Dan zien we wel waar we eindigen. Maar natuurlijk is het jammer."

Verstappen wil dit weekend bij de Grand Prix van Stiermarken op de Red Bull Ring op zijn vierde overwinning van dit seizoen op zijn naam schrijven. Als dat lukt, of als het Sergio Perez lukt om te winnen, dan zou dat voor Red Bull Racing vier Grand Prix-overwinningen op rij betekenen. Verstappen won de races op deze baan in 2018 en 2019.



Dat er dit weekend en volgend weekend een tweeluik op het programma staat op de baan die bij velen bekend is als Red Bull Ring, betekent volgens Verstappen niet perse dat dit circuit dan ook zijn bolide beter zal liggen dan de Mercedes van titelrivaal Lewis Hamilton

Verstappen: "Dat vind ik lastig om in te schatten. Ik denk dat de trainingen gaan uitwijzen hoe dat eruitziet. Elk jaar is sowieso anders, al is het maar omdat de auto anders is. De tijd zal het leren."

Terwijl het nu nog niet toegestaan is dat de tribunes Oostenrijk vol zitten, zal dat komend weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk wel het geval zijn. Dan mogen er maximaal fans worden toegelaten. En Verstappen ziet daar al enorm naar uit, aangezien er meestal veel Nederlanders voor hem langs de baan verschijnen.

Verstappen vertelt dat op zijn eigen website, waar hij wordt geciteerd: "Het is geweldig voor de sfeer dat er weer fans bij zijn hier in Oostenrijk, dat is alleen maar mooi. Je ziet ze zitten en ze moedigen je aan tijdens de wedstrijd, dat is super. Qua prestatie moet het voor mij natuurlijk niet uitmaken. Al die fans brengen een positieve energie, maar het verandert niet hoe ik een raceweekend in ga of hoe ik presteer."

Lees ook het achtergrond artikel dat wij eerder deze week maakten over het afscheid van Honda uit de Formule 1