In een video die opduikt op internet is beeld te zien van Pierre Gasly die uit zijn AlphaTauri stapt na zijn winst tijdens de Grand Prix van Monza.

De teamleden van het vroegere Minardi en Toro Rosso zijn uitzinnig met de prestatie van hun jongeling.

AlphaTauri is gevestigd in Faenza in Italië. Sebastian Vettel wist in 2008 ook al een bizarre Grand Prix op de Temple of Speed te winnen voor het team.

Toen de vader van Max Verstappen nog reed voor het team in 2003, had Minardi nog een vast abonnement op het rondrijden met de rode lantaarn: stijf achteraan.

Nadat Pierre Gasly het podium mocht betreden om daar te luisteren naar de Marseillaise, waren de monteurs van het team door het dolle heen toen voor hen het Italiaanse volkslied klonk. Lang konden de heren en dames van het team echter niet genieten van de champagne en de feestvreugde.