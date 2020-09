Alex Albon: "Ik had schade na de start en daardoor geen grip"

Vorige week tijdens de Belgische Grand Prix leek het iets beter te gaan met Alexander Albon. Ook de teamleiding van Red Bull Racing gaf aan dat het meer tevreden was met zijn prestaties en hoopte dat hij deze lijn kon doortrekken in Monza tijdens de Italiaanse Grand Prix, waar een nieuwe voorvleugel hem dichter bij Max Verstappen moest brengen.

Kritiek Verstappen op Albon

Max Verstappen kwalificeerde zich als vijfde en Albon op de negende plaats, waar hij blij en tevreden mee was. Dat kwam hem op kritiek te staan van de Nederlander, die niet begreep dat hij blij was met een negende positie.

Het bleek achteraf een moeilijk weekend te zijn geweest voor het Oostenrijkse team want Max Verstappen viel uit door problemen met de Honda-motor en Alex Albon finishte slechts als vijftiende en een-na-laatste in de Italiaanse Grand Prix.

Geen leuke race

Na de race gaf Albon aan dat zijn start van de race al niet goed was en hij schade had aan zijn RB16 door een touché met racewinnaar Pierre Gasly in de eerste bocht. Albon vertelde aan Sky Sports: "Ja ik had wat schade na de start, al weet ik niet precies hoeveel, dat moet ik nog met het team bespreken."

"Het was een lange race voor ons. We hadden totaal geen grip, dus ja, ik had zeker schade maar ik moet eerst kijken wat het team erover zegt. Het was zeker geen leuke race. P15 geeft niet de juiste weergave aan van de wagen waarmee ik race."

"Dit weekend was heel moeilijk en zwaar voor ons team. Zonder alles wat er is gebeurd in de race zou het sowieso al lastig zijn geweest dus het was voor ons geen goede race. Wel voor AlphaTauri, dus gefeliciteerd aan de jongens daar."