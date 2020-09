Haarscheurtjes in relatie Max Verstappen en Alex Albon

Iets meer dan een jaar zijn Max Verstappen en Alexander Albon teamgenoten bij Red Bull Racing. De Nederlander vermorzelde teamgenoot Pierre Gasly die de druk niet aankon bij het topteam en werd na de zomerstop in 2019 vervangen door Albon. De Thaise-Brit op zijn beurt heeft eveneens grote moeite om het tempo van Verstappen te kunnen volgen.

Statistieken Max Verstappen

Dat de 22-jarige coureur uit Limburg zijn teamgenoten flink in de tas heeft was al duidelijk maar de statistieken maken het pijnlijk duidelijk. Tegenover Pierre Gasly heeft Verstappen 11 keer voor de Fransman gekwalificeerd in 12 races, waarbij Gasly slechts eenmaal voor de Nederlander startte.

Alex Albon heeft niet veel betere statistieken, want van het resterende seizoen in 2019 werd het 8-1 in het voordeel van de Nederlander tijdens de kwalificatieduels. Dit seizoen is het nog een tandje erger. Met de Italiaanse Grand Prix meegeteld heeft Verstappen Albon 8 keer verslagen, waarbij het Albon tweemaal niet lukte om in Q3 te komen.

Gebrek aan vertrouwen

Dat het zelfvertrouwen van Alexander Albon niet optimaal is was al duidelijk maar werd vorige maand bevestigd door Helmut Marko. Toch roepen Marko en Red Bull-teambaas Christian Horner steevast dat Albon de volledige steun krijgt. De vraag waarom zij dit doen, in tegenstelling tot het geval bij Pierre Gasly, zal het antwoord liggen bij de opvolging. Red Bull heeft niemand in huis die in staat is om wel mee te gaan met het niveau van Max Verstappen. Een externe coureur als Sebastian Vettel of supersub Nico Hulkenberg lijkt het Oostenrijkse team niet te willen halen.

De feedback die Albon geeft aan het team over de wagen zou wel goed zijn volgens teambaas Horner. Hij zei dat Albon dezelfde feedback geeft als Verstappen en hem hierdoor kan ondersteunen, een belangrijk onderdeel in het teamwork van Red Bull.

Ondanks de prestaties van Albon die achterlopen op Verstappen leek het in Spa-Francorchamps beter te gaan. Teambaas Horner prees de prestaties en opnieuw riepen Marko en Horner dat Albon de tijd krijgt. Marko gaf aan dat in Monza een nieuwe voorvleugel op de RB16 zou komen, die in het voordeel van Alex Albon zou werken en hiermee hopelijk dichter bij Max Verstappen zou komen te zitten.

Alle hoop ten spijt, ook tijdens de kwalificatie in Monza staat Albon op 3 tienden van Max Verstappen.

Verstappen neemt Albon niet serieus

De afgelopen weken is Max Verstappen al vaker gevraagd of hij niet een teamgenoot wil hebben die hetzelfde niveau heeft. De Nederlander maakt dat niet veel uit want hij heeft niet perse een teamgenoot nodig die hem opjaagt aangezien Verstappen vanuit zichzelf de weg naar voren kan vinden.

De eerste haarscheurtjes lijken echter publiekelijk nu te komen en het is de vraag of het vooral irritatie na de kwalificatie is bij Verstappen of een eerste voorzichtige poging om toch een andere teamgenoot naast hem te zetten.

Alexander Albon zei na de kwalificatie over de boordradio blij te zijn met P9, één van zijn beste kwalificaties dit seizoen, zo vond hij zelf. Geconfronteerd met die uitspraak zei Max Verstappen tegenover de Nederlandse pers: "Ja, nou. Ja, mooi. Daar sta je dan als negende, ja veel succes. Weet ik veel, als je daar blij mee bent."

"Als ik negende zou staan dan zou ik echt niet roepen dat het een geweldige kwalificatie was. Dat is ook niet aan mij uiteindelijk. Ik focus me gewoon op mezelf, ik ben gewoon niet tevreden met de balans."