Max Verstappen met PU-problemen: "Het was gewoon fuck"

Max Verstappen heeft geen goed weekend op het Italiaanse Monza. De 22-jarige Nederlander kon zich niet hoger kwalificeren dan P5. De coureur had gehoopt op een tweede startrij, maar dat kon hij wel vergeten. Na de start viel de Nederlander al snel een paar plaatsen naar achteren. Uiteindelijk kon de Nederlander de race niet uitrijden en kwam halverwege de race naar binnen waardoor hij uitviel.

De race kreeg een rare wending toen er een bolide voor de pitstraat stil kwam te staan. Hierdoor ontstond er een gekke situatie met Lewis Hamilton en Giovinazzi die een gesloten pitstraat in kwamen rijden voor een pitstoop. Even later volgde de crash van Charles Leclerc wat leidde tot een rode vlag. Verstappen had immers al gepit onder de eerste Safety Car en behaalde dus een nadeel uit de gratis bandenwissels onder de rode vlag.

De Red Bull-coureur kon daarna de herstarten van buiten top 10, maar de Nederlander viel helemaal terug met een motorprobleem. Max begon met veel gevloek voor de camera van Ziggo Sport. "Het was gewoon fuck. Ik begon met wielspin en remde maar voordat iedereen schade had. Daarna volgde een DRS-trein. Ik had daarna meteen problemen met de motor, maar weet niet precies wat."

Max Verstappen blij met AlphaTauri

Max over volgende week en de winst van AlphaTauri: "Ik ben blij voor het team van AlphaTauri. Volgende week zien we wel weer, maar ben blij dat het erop zat het was gewoon klote."

"De RB-bolide van 2019 was nog niet zo slecht", zo grapte Verstappen met een knipoog, verwijzend naar de AlphaTauri van dit jaar.

Het hele weekend liep de RB16 van Verstappen al met problemen. Ze hadden verschillende motorstanden geprobeerd, maar ook een aangepaste vleugelstand mocht niet baten.