Lewis Hamilton verbreekt baanrecord op Monza

Lewis Hamilton heeft met zijn snelste tijd het baanrecord verbroken op het circuit van Monza. Met zijn tijd van 1.18.887 verbrak de zesvoudig wereldkampioen de snelste tijd die ooit werd gereden op het historische circuit. Daarmee bleef hij Valterri Bottas nipt voor.

De Fin reed van twee coureurs voorop, waardoor hij niet kon profiteren van een slipstream. Het is de 94ste pole voor Hamilton in de Formule 1.

"Het was niet slecht. Een geweldige prestatie van ons team vandaag, ook het moment waarop ze ons naar buiten stuurden. Het was niet de makkelijkste, gezien hoe close alles op elkaar zit. Het is dus heel belangrijk om een schone ronde te rijden, en ik ben blij met de rondes die ik kon doen. Het was lastig om een nette ronde te rijden. Valterri zat heel dichtbij. Ik heb grote aanpassingen gedaan voor de kwalificatie, dus ik was een beetje nerveus of dat wel de juiste zet was, maar dat pakte goed uit."

"Ik heb hier wel eens minder grip gehad hier in andere jaren. Vandaag was er behoorlijk veel grip met dit warme weer. De snelheid waarmee je door de Lesmo's gaat is behoorlijk gaaf. "