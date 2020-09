Ferrari CEO Louis Camilleri: "Binotto blijft"

Hoogste baas van Ferrari, Louis Camilleri, zegt in de New York Times dat de baan van Mattia Binotto als teambaas van Ferrari veilig is.

"Ik heb het totale vertrouwen in Mattia Binotto en zijn team", zegt Camilleri. "Het resultaat bewijst nu niet wat ik zeg, maar deze dingen vergen tijd. Spijtig genoeg was er in het verleden teveel druk en een geschiedenis van het laten lopen van mensen. Er was een soort draaideur-mentaliteit en daar wil ik een einde aan maken."

Het lijkt erop dat Ferrari bezig is met hun slechtste seizoen in tijden. Tijdens de vorige GP in België kreeg het team geen van de auto's in de top-tien, tijdens de race was de Scuderia te vinden in de achterhoede, scoorde het geen punten en kwamen beide auto's niet voorbij de Alfa Romeo van Kimi Raikkonen. Alfa Romeo is klanten-team en rijdt met Ferrari-krachtbronnen.