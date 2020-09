Ferrari bouwt compleet nieuwe motor voor 2021

Mattia Binotto mag zijn baan bij het worstelende team van Ferrari behouden. Dat meldde Ferrari CEO Louis Camilleri in Monza bij de Italiaanse Grand Prix. Hij sprak met de New York Times terwijl Ferrari's zorgwekkende prestatie-inzinking steeds slechtere vormen aanneemt.

Vertrouwen in Binotto

De geboren Egyptenaar: "Ik moet zeggen dat ik alle vertrouwen heb in Mattia Binotto en zijn team. De resultaten zijn er niet om te bewijzen wat ik zeg, maar deze dingen kosten tijd. Helaas is er in het verleden te veel druk geweest en is er een geschiedenis van mensen die zijn vertrokken bij het team. Er was een beetje een draaideursfeer, en daar maak ik een einde aan."

In de F1-paddock doen de laatste weken geruchten de ronde dat Mercedes-teambaas Toto Wolff en Mercedes-motorgoeroe Andy Cowell naar het Italiaanse team zouden overstappen.

Huidig Ferrari-teambaas Mattia Binotto: "Ik denk dat je in de F1 nooit zelfvoldaan kunt zijn, dus als er iemand is die een meerwaarde kan betekenen voor het team, is het onze verantwoordelijkheid om ernaar te zoeken. Je noemde Andy Cowell. Voor zover ik weet werkt hij momenteel nog steeds in Mercedes, maar er zijn zeker grote namen in de F1."

Nieuwe motor voor 2021

Ferrari heeft ook plannen op andere gebieden, waaronder het verhelpen van het duidelijk enorme tekort aan vermogen in de motor van dit jaar. Tegen Corriere della Sera zei Binotto: "De auto van volgend jaar zal een doorontwikkeling zijn van deze, maar we bouwen een gloednieuwe motor voor 2021. We hebben die motor in de fabriek al verschillende keren getest."

Kritiek Luca di Montezemolo

Hij verwierp ook de kritiek van voormalig Ferrari-president Luca di Montezemolo dat Binotto te geïsoleerd staat aan de top van het Maranello-team.

"Ik ben niet alleen in de top, dat kan ik je verzekeren. Ik spreek meerdere keren per dag met Louis Camilleri en regelmatig met John Elkann, die mij vaak advies geven. Hun leiderschapsstijl is zeker anders dan we in het verleden gewend waren, maar ik sta er echt niet eenzaam of alleen voor."