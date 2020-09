Mercedes-baas cynisch: Monza prima plaats om ban op kwalificatiemodus van motoren"te testen"

Toto Wolff ziet de Italiaanse Grand Prix als een prima gelegenheid om de ingevoerde ban op de speciale motorafstellingen in de kwalificatie "te testen".

Kort gezegd betekent het dat de motoren een zelfde configuratie moeten hebben tijdens zowel de kwalificatie als de race. Er mogen dan tussentijds geen grote veranderingen meer worden aangebracht, zoals bij veel andere afstellingen en onderdelen op de auto's al geldig was: zo zal nu ook de configuratie van de motoren vallen onder de Parc Fermé-regelementen.

Toto Wolff klinkt nogal cynisch: "Aangezien dit een circuit is dat een groot vermogen vereist van de motor en waar het juist zo belangrijk is om goed te kwalificeren, is Monza nu wel hét perfecte circuit om de impact van nieuwste technische memo van de FIA te testen, aangezien de ban hier van kracht wordt tijdens de Italiaanse Grand Prix."

De ban beperkt het gebruik van verschillende motorafstellingen tijdens kwalificatie en de race. Het verplicht de teams dat zij dezelfde ICE-modus vinden voor dus zowel een snelle getimede ronde als een de mees gunstige afstelling voor de hele race.

Wolff zegt dat de uitdaging groot is, maar dat het team er enthousiast mee aan de slag is gegaan.

"Intrigerend"

"Het wordt intrigerend om te zien hoe het een en ander de absolute en relatieve rangorde op zaterdag en zondag gaat veranderen. Wij zijn opgewonden om uitdagingen aan te gaan, en we zullen dan ook proberen dit in ons voordeel te laten uitpakken", zo besluit de Mercedes-baas zelfverzekerd en vastberaden.

Eerder al waarschuwde hij Max Verstappen om vooral niet te vroeg te juichen over de invoering van de ban. Lewis Hamilton zei eerder al: "Zo proberen ze Mercedes af te remmen, maar dat zal ze niet lukken."