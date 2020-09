Red Bull geeft Max Verstappen nieuwe voorvleugel in Monza

Komend weekend is de Grand Prix van Italie op het circuit van Monza de achtste Grand Prix van het seizoen. Daarmee komen we ongeveer op de helft van het seizoen 2020, omdat hierna nog 9 races worden gereden tot en met half december, waarbij de afsluiter is in Abu Dhabi.

Van Red Bull Racing is bekend dat ze erom bekend staan om tijdens het seizoen flink door te kunnen ontwikkelen. Ook dit seizoen zal dat het geval zijn, al gebeurt het in een iets andere cyclus dan normaal vanwege de vele Grand Prix-weekenden die achter elkaar vallen en daarbij opgeteld de eerste drie maanden waarin niet geracet is en dus ook geen data over de auto verzameld kon worden.

Updates Red Bull

Vrijwel iedere race heeft het Oostenrijkse team updates mee naar de races en ook komend weekend krijgen Max Verstappen en Alexander Albon updates op hun wagen. Helmut Marko legt uit dat de corona-crisis betekende dat er bij de laatste reeks ontwikkelingen enige 'instabiliteit in de auto sloop'.

De baas van Max Verstappen geeft aan: "We brengen een nieuwe voorvleugel naar Monza. Ik verwacht dat Alex Albon het hierdoor beter gaat doen en meer progressie kan boeken om zo dichter bij Max Verstappen in de buurt te komen."

Doordat de Party Modus dit weekend verdwijnt is Marko hoopvol dat Red Bull dichterbij Mercedes kan komen.