Turkse president Erdogan wil jaarlijkse F1 race, stunt met prijs toegangskaartjes: € 3,44

Turkije hoopt weer vaste plek op de Formule 1-kalender te krijjgen, nadat er dit jaar voor het eerst sinds tien jaar weer een Grand Prix wordt georganiseerd. De exploitant gaf gisteren aan dat dat op halve capaciteit zal zijn, als gevolg van het coronavirus.

Weinig lokaal publiek in 2011

Turkije was voor het laatst gastheer in 2011 toen het circuit van Istanbul populair was onder coureurs, maar minder bij de lokale bevolking. De opkomst was beperkt, dit jaar zijn de kaartjes goedkoop gemaakt om meer pubiek te trekken. Volgens REUTERS zou een ticket 30 Turkse Lira kosten, omgerekend is dat momenteel € 3,44

Vural Ak, voorzitter van circuit-exploitant Intercity, zei tegen verslaggevers in Istanbul Park dat een contract met de F1 kan worden verlengd als de race goed is verlopen in November. Het circuit wil dan maar liefst 100.000 toeschouwers toelaten, als de de veiligheid dat dan toelaat.

"Als de operatie zonder problemen is afgerond, zijn beide partijen bereid hier een langetermijncontract van te maken."

Geld is voor Erdogan blijkbaar geen probleem

Gesprekken om de race te laten terugkeren op de jaarlijkse F1-kalender hadden tot nu toe nog niets opgeleverd. "De (Turkse) president (Tayyip Erdogan) heeft Intercity de verantwoordelijkheid gegeven om F1 terug te brengen naar Turkije. We hebben gedaan wat we moesten doen en we zullen alle financiële en operationele kosten voor onze rekening nemen", zei Ak.

De Turkse Grand Prix staat ​​gepland op 15 november. Vorige week maakte de F1 de kalender van 17 races voor 2020 bekend, nadat de Chinese Grand Prix vanwege het virus werd geannuleerd.

Van het huidige F1-veld hebben Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel eerder de race weten te winnen op het circuit van Istanbul-Park.