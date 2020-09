De wanprestatie die Ferrari liet zien in Spa- Francorchamps is een absolute schande. Dat er in Monza komend weekend niemand op de tribunes mag zitten, is maar goed ook. Het zou Ferrari een beschamend fluitconcert hebben opgeleverd, denkt oud-bandengenie van Bridgestone Kees van de Grint.

Bandengenie en vertrouweling van Schumacher

Van de Grint is niet zomaar de eerste, de beste commentator: De Nederlander werkte jarenlang op topniveau nauw samen met Michael Schumacher en Ferrari. Van de Grint was namens de bandenfabrikant hét genie op het gebied van het zwarte goud. Daarmee was hij een belangrijke schakel in de successen van Michael Schumacher die met Ferrari de sport jarenlang domineerde.

Felle kritiek

Van de Grint uit felle kritiek op de teamleiding nu de prestaties van het team zelfs zo bedroevend zijn dat Kimi Raikkonen in de Alfa Romeo sneller was, terwijl dat team een motoren-klant van Ferrari is. Van de Grint doet zijn uitspraken in gesprek met Allard Kalff in hun rubriek Slipstream van RTLGP.