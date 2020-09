Sebastian Vettel: "Deze Ferrari-wagen heeft geen sterke punten"

Sebastian Vettel kent een teleurstellend en bijzonder jaar tijdens zijn afscheid van Ferrari. Nog voor het seizoen 2020 begon werd hem verteld door teambaas Mattia Binotto dat zijn contract niet verlengd zou worden. De Duitser was verbaasd dat hij niet eens een aanbieding zou krijgen en vlak na het telefoontje werd aangekondigd dat Carlos Sainz hem gaat vervangen vanaf 2021.

Dat is niet alles want teamgenoot Charles Leclerc rijdt hem regelmatig op achterstand waardoor er veel verhalen komen dat er een ongelijke strijd binnen het team is en de wagen van Vettel bewust minder aandacht krijgt. Andere suggesties zijn dat Vettel niet meer gemotiveerd is, maar wie de Duitser goed kent weet dat hij een typisch Duits karakter heeft met extreem veel doorzettingsvermogen en opgeven geen optie is.

Alsof het allemaal niet genoeg is blijkt de SF1000 dit jaar geen hoogvlieger te zijn. Doordat de motor veel te weinig vermogen levert blijkt het Italiaanse team achter de feiten te lopen met vele slechte resultaten als gevolg.

Sterke punten

De 33-jarige Vettel kijkt kort terug op het weekend in de Ardennen en zegt cynisch dat het team best wat geleerd heeft dit weekend. In feite deelt hij een flinke sneer uit: "We hebben best wel wat geleerd dit weekend in Spa. We waren in staat om de echte zwakke punten van onze wagen te vinden. We hebben ontdekt dat er namelijk totaal geen sterke punten te vinden zijn op onze wagen..."

Afgelopen weekend was het in Spa-Francorchamps dus niet om over naar huis te schrijven, komend weekend in Monza verwacht men niet dat het veel beter wordt. Italiaanse media schrijven al: "Ferrari moet blij zijn dat de Grand Prix in Monza dit jaar achter gesloten deuren plaatsvindt."