Oud-tandarts Jack Plooij van Ziggo Sport spoelt zijn mond na grove "That French Fuck" over Esteban Ocon

Bakken vol kritiek krijgt oud-tandarts Jack Plooij over zich heen, nadat hij namens Ziggo Sport refereerde aan de Franse coureur Esteban Ocon als "That French Fuck".

Pikante -maar niet onbelangrijke- details: de camera draaide tijdens de uitspraak, en Esteban Ocon zélf stond niet voor de lens. Plooij maakte zijn opmerking in aanloop naar een vraag aan Lando Norris tijdens een interview namens Ziggo Sport. Norris stond daarna even met zijn mond vol tanden en leek eerst niet te weten wat hij aan moest met de grof gebekte Plooij.

Dutch reporter refers to Esteban Ocon as "French F*ck" in an interview with Lando.



I don't think this is acceptable at all. If I was @OconEsteban & @RenaultF1Team, I wouldn't be doing any interviews for Ziggo indefinitely until an apology is made.



That shit is so unprofessional pic.twitter.com/tvIXNhVFSK — Eau rouge (@Insidef1) August 31, 2020

De keurige Brit schrikt duidelijk van de grove opmerking van de Nederlandse pitreporter, zo valt op te maken uit zijn gezichtsuitdrukking. Norris lijkt te twijfelen om weg te lopen, maar besluit netjes te blijven antwoorden. Ook Norris krijgt daarover nu veel kritiek via Twitter.

Vooral internationaal is er veel kritiek op Pooij, sommigen beschuldigen hem zelfs van racisme hoewel de Franse nationaliteit natuurlijk geen ras is.

Diep door het stof

Inmiddels komt Plooij terug op die uitspraak en toont berouw via Twitter. "Er was wat commotie rondom mijn vraag aan Lando Norris over Esteban Ocon," schrijft hij op Twitter. "Beiden zijn het topatleten en het is nooit mijn bedoeling geweest om iemand kwaad te doen of te misbruiken. Excuses."

There was commotion about my question to @LandoNorris about @OconEsteban. Both are top athletes and i have never the intention to harm or abuse anybody!! @ZiggoSportF1 Apologies!! 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 — Jack Plooij (@jackontracks) August 31, 2020

Renault weigerde vorig jaar al één op één interviews met Ziggo Sport

Het valt nog maar te bezien of deze mea culpa de plooien weten recht te strijken. Begin vorig jaar zei Olav Mol in Ziggo's Formule 1-cafe:

"En nog een unicum, het is gebeurd dames en heren, wij krijgen geen één op één interviews meer met Daniel Ricciardo en Nico Hulkenberg. Lekker belangrijk.”

Mol moest bij Renault ineens de vragen tevoren indienen. “We wilden een item maken met Daniel Ricciardo, toen moesten we ineens van te voren vragen gaan opsturen. Dat hebben we dan maar gedaan. Toen kregen we te horen dat het allemaal te lastige vragen waren.”

Mol zei toen dat aanleiding voor de boycot was dat Ziggo Sport te kritisch zou zijn geweest over Renault. “Uiteindelijk kwam toch ook de aap uit de mouw. We zouden te negatief over Renault zijn geweest. Leg ons dan maar eens uit hoe je jullie prestatie positief zou moeten noemen dan.”

Ziggo Sport mocht toen nog wel de gesprekken met de coureurs afnemen in het bekende 'vierkantje' na kwalificaties en races.

Of er nu gevolgen zullen zijn voor Jack Plooij en Ziggo Sport is nog niet bekend. Gezien de eerdere korte boycot aan Ziggo Sport valt niet uit te sluiten dat het voor Ziggo Sport hierna weer lastig wordt om Ocon weer voor de lens te spreken. Mocht dat wel lukken, dan levert dat vast en zeker een interessant gesprek op. Wellicht is de oud-tandarts dan minder grof in de mond.