Honda: "Mercedes heeft al getest zonder Party Mode"

Red Bull Racing vecht samen met Honda tegen de geoliede machine van Mercedes. Het Duitse team bouwt jaar in jaar uit een goed chassis en vooral de goede motor zorgt voor de overwinningen en kampioenschappen in Stuttgart.

Sinds de overstap van Red Bull Racing naar Honda werkt men hard om het succes vanuit het verleden te kunnen herhalen. De communicatie en onderlinge verstandhouding is in ieder geval stukken beter dan die met Renault enkele jaren geleden.

Voorsprong Mercedes

Toyoharu Tanabe van Honda zei tegen Japanse media in Spa dat Mercedes vooralsnog moeilijk is te verslaan. Toch is er hoop bij de Japanse motorfabrikant, aangezien het tot een niveau is gekomen waarbij Max Verstappen kan strijden met Lewis Hamilton.

Tanabe: "Het is moeilijk om alleen het motorvermogen in te schatten, omdat het hele pakket moet presteren. Ik denk dat Honda nu een niveau heeft bereikt waarop we tot op zekere hoogte kunnen vechten, maar het is duidelijk dat de concurrentie erg sterk is en dat Mercedes nog steeds een grote voorsprong heeft."

Mercedes zonder Party Mode

De Party Mode moet vanaf Monza gaan verdwijnen en dat zou een voordeel opleveren voor onder andere Honda. De Party Mode van Mercedes is zeer dominant, maar daar zou snel verandering in komen. Tanabe zegt hierover: ''In de kwalificatie zijn ze sneller, maar in de race lijkt het verschil niet zo groot te zijn. Je kunt echter niet zo makkelijk inhalen, want dan moet je echt iedere ronde een stuk sneller zijn."

"Red Bull Honda gebruikte dit weekend de kwalificatiemodus, dus laten we kijken hoe dat volgend weekend gaat. Ik kreeg echter de indruk dat Mercedes al heeft getest zonder kwalificatiemodus", besluit Honda's topman.

Hiermee suggereert Tanabe dat Mercedes afgelopen weekend tijdens de kwalificatie niet de Party Mode heeft gebruikt. Het gat tussen Mercedes en Max Verstappen was ook slechts 5 tienden, waarover zowel Mercedes als Red Bull en Max Verstappen positief verrast waren.