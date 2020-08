Charles Leclerc vertrekt extreem gefrustreerd uit België

Gisteren kwalificeerde Charles Leclerc zich als dertiende voor de Grand Prix van België. Op de veertiende plaats startte teamgenoot Sebastian Vettel, waarna het bevestigd was dat dit een dramatisch weekend is voor het team uit Maranello.

Ferrari krijgt een flink pak slaag op de broek in de Formule 1 door alles wat tegenzit voor het team en het einde is nog lang niet in zicht. Het gebrek aan motorvermogen zal niet snel opgelost worden, maar teambaas Mattia Binotto zei dit weekend dat hij verwacht dat volgende week in Monza het team daar minder problemen mee heeft.

Frustraties alom

Monegask Leclerc gaf na afloop toe dat het vooraf al duidelijk was dat het een moeilijke race zou worden. De coureur met startnummer 16: "Ik ben extreem gefrustreerd op dit moment. Het is een heel erg moeilijk weekend voor ons geweest en de race was niet veel beter."

"We hadden ook problemen tijdens de twee pitstops die ik maakte waardoor ik veel tijd ben verloren maar ook posities kwijtraakte. Ik heb nog geprobeerd die posities terug te pakken maar het is voor ons moeilijk om in te halen, zelfs als we DRS hebben."

"We moeten blijven werken en een oplossing vinden want op deze manier... het is echt extreem moeilijk."