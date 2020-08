Max Verstappen over Belgische GP: "Het was eigenlijk een klote race"

Max Verstappen reed een redelijk eenzame race. De 22-jarige coureur in dienst van Red Bull Racing wist zichzelf gisteren als derde te plaatsen voor de race van vandaag. Hij kwam goed weg en was in de mogelijkheid om Valtteri Bottas te pakken. Dat lukte niet en moest uiteindelijk verdedigen tegen Daniel Ricciardo. Na een ronde was het gedaan voor Max, want Valtteri Bottas van Mercedes was te ver weg en Daniel Ricciardo van Renault was niet meer op de afstand om de Nederlander te bedreigen.

Max Verstappen deed er alles aan om na de safety-car nog iets te proberen, maar hij was niet blij met zijn setje banden. Zo klaagde hij meermaals op de radio, maar reed de race toch uit op de witte banden. Verstappen vond het maar een eenzame en saaie race. "De race was erg saai. Ik kon niet veel doen, daarom vond ik het maar een saaie race. De banden waren niet fijn, het was allemaal niet zo prettig."

In de laatste acht rondes moest Verstappen aan zijn banden gaan denken. De Nederlander had veel last van vibraties in zijn auto, wat kwam door de banden. Hierdoor kwam Daniel Ricciardo nog op ruim drie seconden van de Nederlander, wat eerst ruim vijftien seconden was. "Mijn banden waren op met nog acht rondes te gaan. Ik zat dicht tegen een lekke band aan, maar het is gelukkig goed afgelopen. Ik moest er daarom extra goed op letten. De derde plek is niet wat ik voor ogen had, maar het is beter dan niets."

Klote race

In gesprek met Ziggo-verslaggever Jack Plooij zei Verstappen dat het een klote race was. Max: "We wisten dat we niet sneller zouden zijn dan Mercedes. De banden sleten enorm snel, je kon niet in je ritme komen. Eigenlijk was het een klote race."