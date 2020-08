Jos Verstappen: "Max heeft vandaag kansen om te winnen"

Max Verstappen begint zometeen aan zijn zesde Grand Prix van België. De Nederlander start vanaf de derde plaats en heeft goede hoop dat hij Valtteri Bottas kan verslaan voor de tweede plaats. Zelf denkt hij dat de winst nog te ver weg is, vooral omdat Hamilton zo snel is.

Vader Jos Verstappen is ook voor het eerst dit jaar op het circuit. Op Spa-Francorchamps aanschouwt hij de rijkunsten van zijn zoon Max en in gesprek met RTL Duitsland ziet Jos Verstappen kansen voor zijn zoon op de winst.

Jos Verstappen werd gevraagd hoe Max kan winnen van Lewis Hamilton in zijn Mercedes: "Allereerst moet hij een goede start hebben, daar begint het mee. Daarna kan er veel gebeuren. Ik denk niet dat dit circuit zo erg banden vreet als in Silverstone, maar er kan veel gebeuren. De slijtage moeten we afwachten, maar ik denk zeker dat Max kansen heeft om vandaag te winnen."