Max Verstappen wil direct aanvallen tijdens GP van België: maar overleeft hij de eerste bochten wel?

Max Verstappen heeft er zin in: hij gaf aan niet te willen treuzelen: Als de rode lampen straks doven in België, dan wil Verstappen aanvallen.

Dergelijke woorden waren gisteren ook te horen uit de mond van Daniel Ricciardo die in een bijzonder snelle Renault ook van plan was aan te vallen. "En daarna kan ik heel breed zijn en mijn ellebogen laten zien." zei Ricciardo.

De Renault kan een bedreiging zijn dus, maar ook de McLaren zal hoge topsnelheden bereiken, zei Carlos Sainz gisteren al. McLaren hoopt dat het droog blijft: aangezien met veel neerwaartse druk rijden niet werkte voor hen, hebben ze dan maar de gok genomen om juist met extreem weinig downforce te rijden, verklapte Sainz.

Ricciardo en Ocon staan er sterk bij, zo vlak achter Verstappen. Ricciardo klonk strijdvaardig en lijkt grootse plannen te hebben, zodra de lampen zullen doven, straks om 15:10 uur.

Verstappen was echter niet van plan al te veel in de spiegels te kijken, bij wijze van spreken.

Verstappen: "Als je kijkt naar het verschil met Lewis, dan denk ik niet dat we zo maar met hem kunnen vechten in de race. Maar, je weet het nooit hier. We moeten zorgen dat we een goede start hebben en hoop in ieder geval met Valtteri in de eerste ronde wat te kunnen proberen.

Daarnaast hoopt Verstappen op regen. "Als er wat regen komt, zal het nog wat lastiger worden voor iedereen en het is nog leuker ook, vooral op deze baan.”