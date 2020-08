Pierre Gasly niet blij met onoplettende Lando Norris

Pierre Gasly zal een emotioneel weekend tegemoet gaan. De Fransman ging gisteren terug naar de plek waar vorig jaar Formule 2-coureur Anthoine Hubert het leven verloor tijdens een heftige crash op Spa-Francorchamps. De jeugdvriend van de AlphaTauri-coureur werd slechts 22 jaar.

Tijdens de eerste vrije training kende Gasly meteen een gevaarlijk en vervelend moment. Op hoge snelheid kwam hij bij het uitkomen van Stavelot een slapende Lando Norris tegen, die hem daardoor ophield. Gasly was zoals te horen en te zien is in de video hieronder not amused.