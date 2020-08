Max Verstappen krijgt extra kansen op de titel

Nu de racekalender van dit bijzondere F1-seizoen is uitgebreid met vier extra races, krijgt Max Verstappen dus ook extra gelegenheid om het gat met Lewis Hamilton te dichten.

Meer kansen om de titel te winnen dus voor de jonge Nederlander, met nu nog elf races te gaan lijkt er nog veel mogelijk.

Max Verstappen is daar blij mee, maar op de vraag of hij denkt Hamilton echt voorbij te kunnen streven in het kampioenschap, zegt hij:

"Normaal gesproken kunnen wij dat gat niet echt zo dichten, want je kunt tussen de races door niet zo heel veel aan de auto's ontwikkelen en de races volgen zich dit jaar ook in een razend tempo op.

Positief, maar geen dromer

"Je kunt wel verbeteringen doorvoeren aan de auto, maar geen hele grote ingrijpende updates aanbrengen. En dat is wel nodig als je de dominantie van Mercedes ziet. Ik ben positief, maar ik ben ook heel erg realistisch. Ik ben geen dromer."

"Momenteel missen we gewoon nog veel snelheid en proberen we zoveel mogelijk bij te blijven", voegt hij eraan toe.

"Het wordt moeilijk"

Spa-Francorchamps bleek Mercedes minder goed gezind de laatste jaren. "Ja, maar dat is bij onze auto ook", reageert Verstappen snel.



Over zijn eigen kansen dit weekend is hij dan ook terughoudend. "Dit is ook niet het meest ideale circuit voor onze auto. Als je hun (Mercedes, red.) dominantie ziet, en hun pakket als geheel, dan denk ik dat ze gewoon heel er moeilijk te verslaan zullen zijn hier. Maar, ik zal niet opgeven, en dat doet het team ook, zo is onze mentaliteit. We zullen zien wat er gebeurt, afwachten maar."

We komen gewoon nog altijd snelheid tekort, dus we doen ons best en meer kun je niet doen."