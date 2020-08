Ook Ferrari laat vermoedelijk zaak tegen roze Mercedes vallen

Ferrari zal naar verwachting het voorbeeld van Renault volgen door het beroep tegen de 'roze Mercedes' in te trekken. Hoewel het de aanleiding was door te protesteren tegen de wettigheid van de Mercedes-achtige remkanalen van Racing Point, kondigde Renault aan dat het uiteindelijk besloot het beroep te laten vervallen.

Intensief en constructief werk tussen de FIA, Renault en alle andere F1-teams die er belang bij hebben, heeft geleid tot concrete vooruitgang bij het waarborgen van de originaliteit van de sport door middel van wijzigingen aan de sportieve en technische voorschriften die gepland zijn voor het raceseizoen 2021, waarmee de eisen aan kwaliteit als een constructeur, zei Renault.

"De controverse van de start van dit seizoen moet achter ons worden gelaten", voegde het team uit Enstone toe.

Afgezien van Racing Point, die de bevindingen van de FIA ​​van wangedrag betwisten, had Ferrari Renault gesteund door te zweren in beroep te gaan.

Brede mediabronnen in de F1 verwachten nu dat ook Ferrari het beroep zal laten vallen. Auto Motor und Sport-correspondent Tobias Gruner zei: "Ferrari leek niet bereid om de zaak te laten rusten, maar het is nog steeds onduidelijk of ze het alleen willen doen. Het valt niet uit te sluiten dat er in het belang van de sport een einde aan komt."