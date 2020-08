Lewis Hamilton gaat niet staken

Lewis Hamilton gaat niet in staking, in tegenstelling tot veel Amerikaanse sporters.

Zondag de Grand Prix van België boycotten is Lewis niet van plan. Andere atleten in de Verenigde Staten deden dat in verschillende sportdisciplines wel.

Aanleiding is de schietpartij van agenten op Jacob Blake in Wisconsin. De NBA stelde drie playoffs afgelopen woensdag uit. Bij de Milwauwkee Bucks weigerden spelers hun kleedkamer uit te komen om te spelen tegen Orlando Magic. Ook in American Football, voetbal en tennis weigerden spelers om hun sport uit te voeren. Op die manier willen zij de autoriteiten dwingen om de daad bij het woord te voegen en nu echt racisme en politiegeweld tegen te gaan.

De enige zwarte coureur in de sport, zei dat hij de boycots steunde, maar dat vergelijkbare maatregelen in Europa niet dezelfde impact zouden hebben. “Ten eerste vind ik het ongelooflijk wat velen daar in de Verenigde Staten doen in hun sport. Zoveel mensen steunen de spelers en zij dringen nu echt aan op verandering. ", zei Hamilton donderdag op een persconferentie."

Hamilton doet daar niet aan mee en zal dan ook niet in staking gaan, vooralsnog gaat hij gewoon racen in Spa.