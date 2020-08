Honda: "We gaan de motor testen op Spa-Francorchamps"

Voor de Belgische Grand Prix is ​​de motor essentieel. Met de lange rechte stukken en bochten op hoge snelheid moet Honda het vermogen leveren om dicht bij de Mercedes-coureurs te blijven. De Japanners hebben duidelijk stappen gezet, maar weten dat het in de Ardennen een zware opgave zal worden om het Duitse team te verslaan.

In de voorbeschouwing van de Belgische Grand Prix zegt Toyoharu Tanabe: "Na een weekend zonder race beginnen we nu weer aan een triple-header, waarbij de eerste twee races, in België en Italië, daadwerkelijk plaatsvinden op hun oorspronkelijke data. Het circuit van Spa-Francorchamps is één van de klassiekers op de kalender, dat wordt beschouwd als een circuit waar de coureur het verschil kan maken."

Motorvermogen

Het circuit van Spa is bekend om haar vele bochtenwerk maar ook motorvermogen is van nadrukkelijk belang. Tanabe spreekt dan ook over het testen van de motor: "'Het circuit biedt verschillende soorten bochten, van de langzame eerste haarspeldbocht tot de beroemde snelle Eau Rouge rihting Raidillon en bochten zoals Blanchimont. Het is ook een circuit waar het motorvermogen wordt getest en waar ook het energieverbruik over de 7 kilometer lengte erg belangrijk is."

Volgens Tanabe is het verschil vooral te maken tijdens de trainingen. ''De sleutel is om de algehele efficiëntie te maximaliseren. We gebruiken elke vrije training om de juiste balans te vinden tussen het gebruiken en besparen van elektrische energie'', concludeert de Japanner die trots toekeek op Takuma Sato's Indy 500-overwinning met een Honda-motor.