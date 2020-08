Ook voor Lewis Hamilton is in 2020 alles anders

Lewis Hamilton noemt dit seizoen een "eenzame reis". Een Corona-besmetting zou hem het kampioenschap kunnen kosten, dus is de Brit extra waakzaam.

Normaal is Hamilton tussen races graag bezig met mode, reizen en nieuwe dingen ontdekken, maar dit jaar is óók voor Hamilton alles anders. Eenzaam is het vooral, vertelt hij.

"De uitdaging is groot. Waarschijnlijk voelt de reis van een F1-coureur die vecht voor een kampioenschap sowieso wel als een eenzame trip. Dat wordt dit jaar uitvergroot, uiteraard door het beperken van mensen die in je bubbel komen en op een natuurlijke manier om je heen bewegen.

Om maar geen onnodige risico's te nemen, moet Lewis het wat rustiger aan doen dit jaar. Sergio Perez miste eerder al twee Grands Prix na een COVID-test die positief uitpakte. Zoiets kan Hamilton zich niet veroorloven, beseft hij.

Ontspanning

"Voorheen richtte ik mij op reizen en andere dingen die ik positief vond. Dit jaar kan ik mij bijvoorbeeld minder in de buurt van vrienden begeven, dus het is juist veel moeilijker balans te vinden, omdat die dingen juist helpen te ontspannen.

Familie

"Het is een echte uitdaging en een echte mentale test voor mij persoonlijk. Ik weet niet hoe het voor jullie is, misschien zie je jouw familie wel veel. Maar dat kan ik niet.

Hij vervolgt: "Zoals je kunt zien ben ik gefocust en gedreven zoals altijd. Bovendien is het een marathon, geen sprint. Dus ik houd mijn hoofd gefocust en weet dat als het lukt ik aan het eindd van het jaar mijzelf meer toesta om van dingen te genieten. Dan kan ik hopelijk weer bij familie zijn", vertelt hij in gesprek met Adam Cooper.