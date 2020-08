Helmut Marko: "Honda-motor in de race beter dan Renault"

Na Mercedes is Honda de beste motorfabrikant in de Formule 1. Dat stelt Helmut Marko in gesprek met motorsport-total.com. De Oostenrijkse topfunctionaris van Red Bull kijkt uit naar het verbieden van de Party Mode-motorinstellingen in Monza, hoewel Toto Wolff heeft gewaarschuwd dat het Mercedes daadwerkelijk sterker zou kunnen maken in de races.

Volgens de 77-jarige Marko kan Wolff daarin gelijk hebben: "Mercedes kan mogelijk langer doorgaan met een sterke motormodus, maar we zien dat de overduidelijke superioriteit in kwalificatie er niet meer zal zijn. Dit geldt ook voor de rondjes uit de pitstraat en terug naar de pitbox, dus we denken dat dit verbod ons dichterbij zal brengen. Hoewel op dit moment ons racetempo - als alles goed verloopt - toch al redelijk goed is."

Renault zwakker dan Honda

Red Bull schakelde begin 2019 over van Renault, en Marko denkt dat Honda nu voorloopt op de voormalige leverancier van het team.

"Renault heeft een redelijk goede kwalificatiemodus, maar in de race zijn ze zwakker dan wij. In de kwalificatie ligt Renault op hetzelfde niveau of iets voor ons, maar in de race staan ​​we duidelijk nummer twee achter Mercedes wat betreft motorvermogen."