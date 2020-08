Lando Norris had meer risico willen nemen tijdens de start

Lando Norris kwalificeerde zich als achtste voor de Grand Prix van Spanje. Hij kwam na 66 ronden in Barcelona als tiende over de finish terwijl teamgenoot Sainz als zesde is geëindigd. Het zorgde enigszins voor teleurstelling bij de jonge Brit, die naderhand aangaf dat het team toch best wat problemen kende dit weekend.

In gesprek met Sky Sports vertelde de 20-jarige coureur van McLaren: "We hebben niet het maximale eruit weten te halen. Er zat veel meer in denk ik. Met de snelheid van de wagen was ik echt heel blij, de wagen voelde heel erg goed. In de eerste en tweede sector ging alles prima, kon ik zelfs aanvallen maar in de derde sector hadden we het echt lastig. Dat is flink balen want dat is juist de sector waar je goed moet zijn."

"Vooral de laatste chicane had ik het erg lastig. Gasly accelereerde zonder moeite bij mij weg, die was zoveel sneller. Ik kon echt niets ertegen doen en daardoor kwam ik ook niet dichtbij genoeg om in de eerste bocht aan te kunnen vallen. Dat is zonde, want de wagen was echt heel goed, maar het ging eigenlijk de hele race zo op die manier. Ik zat vooral vast achter Gasly."

Risico's eerste bocht

Norris zei ook dat het team wat dingen uit heeft geprobeerd met de strategie, maar het bleek niet te werken. Toch is hij blij met het teamwork: "Het team heeft goed werk geleverd, we hadden een fatsoenlijk weekend. Ik heb zelf alleen niet genoeg risico genomen tijdens de start in de eerste bocht, daar heb ik posities verloren."

"Die eerste bocht is altijd een risico. Misschien had ik meer risico moeten nemen, want het is een moeilijk circuit om op te racen en in te halen. Iedere positie die je daar wint gaat je uiteindelijk helpen tijdens de race. Ik heb dit jaar niet zoveel risico genomen en misschien had ik dat dit jaar wel moeten doen."