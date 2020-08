Esteban Ocon krijgt nieuwe motor voor België

Esteban Ocon heeft bevestigd dat hij een nieuwe motor zal krijgen voor de komende Grand Prix van België, in de hoop op betere resultaten. Toen hij met Autosport sprak over de Spaanse Grand Prix van afgelopen weekend, gaf Ocon toe dat hij teleurgesteld was over de uitkomst van de race, waarin de Fransman zich als vijftiende kwalificeerde, maar als dertiende buiten de punten eindigde.

Het vervangen van de motor is duidelijk in overeenstemming met het schema van Renault voor het gebruik van componenten gedurende het jaar en dat Ocon geen gridstraffen zal krijgen voor de wijziging. Er wordt ook opgemerkt dat Ocon recht zou hebben op een nieuwe versnellingsbak, nadat hij deze versnellingsbak had gebruikt voor de eerste zes races.

Nieuwe start in Spa-Francorchamps

Ocon legde uit dat hij het gevoel had dat de race van volgend weekend in Spa 'een nieuwe start' zal zijn, in de hoop dichter bij de prestatie van zijn teamgenoot Daniel Ricciardo te komen en streeft naar een puntenfinish in België.

De jonge Fransman zei tegen het Britse blad: "Absoluut, ik denk dat Spa een nieuwe start gaat worden. We hebben natuurlijk een week om alles te analyseren en te herstellen, er komt een nieuwe versnellingsbak, een nieuwe motor en ook veel nieuwe onderdelen, want we zijn duidelijk niet blij met het prestatieverschil tussen de auto's. Maar hopelijk komt dat dichterbij, en wordt het een nieuwe start voor mijn kant van de garage."

Gebrek aan snelheid op rechte stuk

"We veranderen de motor voor de snelheid die ik miste op de rechte stukken. Maar er zijn ook andere gebieden waarvan we denken dat we niet zo competitief zijn als Daniel Ricciardo wel is. We gaan de krachtbron vervangen en kijken of het een verschil maakt of niet, maar alleen de tijd zal het leren. In gedachten geloof ik van wel."