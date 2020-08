F1-teams blij met testverbod op nieuwe circuits

De Formule 1-teams zijn overeengekomen dat er niet getest mag worden op de nieuwe circuits voorafgaande aan de Grands Prix die daar zullen plaatsvinden. Meerdere Formule 1-teams hadden plannen om met oudere F1-wagens te gaan testen op de circuits van Portimao, Imola en Mugello.

Het idee komt doordat de teams data willen verzamelen en het circuit kunnen leren kennen, voor zowel het team als de coureurs zelf. Renault prepareerde zich op deze manier door 2 weken voor de eerste race van dit seizoen, te testen met een 2 jaar oude wagen op het circuit van de Red Bull Ring.

Ferrari testte eerder dit jaar al op Mugello, vlak voor de uitgestelde start van dit F1-seizoen, AlphaTauri deed hetzelfde met Imola. Die twee circuits zijn inmiddels ook toegevoegd aan de F1-kalender van 2020. Portimao is dat ook en onder andere Mercedes en Red Bull Racing hadden plannen om hier te gaan rijden.

Niet de juiste manier

De teambaas van het Duitse team, Toto Wolff, zei hierover tegen de pers: "We zouden een wagen uit 2018 hebben genomen om diverse circuits te gaan testen. We hadden al op de planning om naar Portimao te gaan. Uiteindelijk denk ik niet dat dit de juiste manier is. We kijken allemaal naar manieren om kosten te besparen nu de prijzenpot een stuk lager is dit jaar. In dat licht gezien is het goed als niemand een voordeel behaald, door niet te gaan testen."

McLaren blij met verbod

McLaren-teambaas Andreas Seidl is ook blij dat het verbod er nu ligt: "Het is geen geheim dat wij het verbod en door wilden drukken en vooral omdat als je naar nieuwe circuits gaat het zorgt voor een oneerlijke competitie als andere teams daar gaan testen."

"We hebben wel gekeken naar de mogelijkheden om met een oude wagen te gaan testen. Het zou echter een verkeerd signaal zijn geweest naar de fans en ook naar de buitenwereld om in deze tijden van het coronavirus, rond te gaan reizen terwijl het niet noodzakelijk is. Ik ben blij dat we met alle teams dit verbod zijn overeengekomen."

Seidl zei tevens dat het Britse team werkt om op de simulator op de nieuwe circuits te kunnen testen.