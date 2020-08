Bottas heeft last van de hitte in zijn zwarte Mercedes-overall

Valtteri Bottas is niet blij met de nieuwe zwarte overalls van Mercedes voor 2020. Eigenlijk waren de regerende kampioenen van plan dit jaar zoals gewoonlijk in zilver te racen, totdat Lewis Hamilton begon aan te dringen op actie met betrekking tot de Black Lives Matter-protesten tegen de dood van George Floyd.

De Finse Bottas zei dat het resultaat afgelopen zondag in het hete Barcelona was dat hij tijdens de race 3 kilo aan gewicht verloor. De Mercedes-coureur: "Het was duidelijk dat we de kleur van de overall moesten veranderen. Ik ken geen cijfers of feiten, hoeveel zwart versus wit is qua temperatuurverschil, maar dit jaar is het erg warm geweest in de auto."

"Wit zou zeker koeler zijn qua temperatuur. Ik verloor drie kilo in de race, wat best veel is en dat is waar het de prestaties kan gaan beïnvloeden."

Bottas bijna net zo goed als Hamilton

Ondertussen liggen de prestaties van Bottas ook weer onder een vergrootglas. Jan Lammers zei tegen de NOS dat de teamgenoot van Lewis Hamilton te voorzichtig was bij de start: "Het valt me ​​op dat van de drie auto's Bottas als eerste op de rem trapte. Vergeleken met Hamilton is hij bijna net zo goed, maar op dat soort momenten is hij te terughoudend."

Lammers bekritiseerde Bottas ook omdat hij zichzelf niet genoeg laat horen op de radio, dit in tegenstelling tot 2020-titelkandidaten Hamilton en Max Verstappen.

"We horen Bottas dat nooit doen, maar als je het meeste uit jezelf haalt, wil je dat de mensen om je heen hetzelfde doen."