"Ferrari geeft hoop voor de auto van dit jaar nog niet op"

Dat de prestaties van Ferrari dit jaar nogal wisselend zijn is constant onderwerp van gesprek in de media. Ferrari-teambaas Mattia Binotto geeft de moed niet op. Hij zegt dat de auto van dit jaar nog niet is opgegeven. Het team steekt volgens Binotto nog altijd energie in de auto van 2020 en de focus zou niet helemaal verlegd zijn naar volgend jaar, beweert Binotto.

"We laten deze auto nog niet in de steek. We steken nog op meerdere fronten energie in ontwikkelingen en ook voor 2021," vertelt hij aan de Italiaanse tak van Sky Sports.

"We zullen nog updates brengen, maar niet in de volgende paar races. In België en Monza rijden we met minder downforce dus hebben we speciaal ontwikkelde pakketten die we daar gebruiken en we hebben ook nog andere ontwikkelingen in de pijplijn voor 2021."

Eerder zei Ferrari voorzitter John Elkann dat hij verwacht dat Ferrari pas in 2022 op z'n vroegst uit het dal is en weer kan winnen in F1.