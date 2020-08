Renault bezwijkt onder de Spaanse zon, keert puntloos huiswaarts

Het team van Renault wist tijdens de Spaanse Grand Prix niet hoger te finishen dan elfde en dertiende. Opmerkelijk, aangezien vrijdag zo goed leek te gaan, vooral Daniel Ricciardo was toen nog snel. Puntloos keert de equipe huiswaarst.

Het lachen zal Daniel Ricciardo zondagavond wel zijn vergaan. Vrijdag nog reed hij de vierde tijd en eindigde hij VT2 vlak achter Max Verstappen. De rest van het weekend wist het team geen potten te breken.

De Spaanse Grand Prix is vooralsnog de eerste race waarbij de Franse renstal puntloos blijft dit jaar. Ricciardo reed net buiten de punten onder de zwart-wit geblokte vlag door, Ocon reed kleurloos naar de eindstreep als dertiende. Zijn teamgenoot Ocon kreeg de gele auto tijdens de kwalificatie niet verder dan de vijftiende tijd.

Het was niet genoeg

Daniel Ricciardo startte vanaf P13, reed lange tijd met letterlijk zicht op de punten, maar finishte uiteindelijk net buiten de top-tien: Frustrerend: "Ik kon de top-tien zien en zag dat ik dichterbij kwam. Als er iemand een foutje zou maken zou ik er gelijk langs kunnen. Inhalen is hier moeilijk en ik deed tot het einde mijn best. Als je hier eenmaal in de DRS-trein zit wordt het moeilijk. Het is balen dat ik zó dichtbij was, maar het was net niet genoeg.”

Blauwe vlaggen

Terwijl de Australiër in zijn tijd als Red Bull Racing-coureur zelden te maken kreeg met blauwe vlaggen, ziet hij die nu nu wel vanuit zijn Renault. Hij zou goed betaald krijgen door de Fransen, maar dit is natuurlijk moeilijk wennen. "Ik denk dat ik sneller een blauwe vlag kreeg en volgens mij heb ik het daarop verloren. We zullen proberen hoger te kwalificeren en we gaan nu naar Spa waar gelukkig beter in te halen is."

Ocon vertelde eind vorige week aan journalisten dat hij nog snelheid moest zien te vinden sinds zijn terugkeer in de F1. Die zoektocht duurt inmiddels al wel zes Grands Prix. Wanneer en hoe Ocon de snelheid denkt te hebben gevonden valt alleen maar af te wachten. Ook in Spanje rijdt de Franse coureur zonder enige noemenswaardige prestatie zijn rondes ergens achterin het middenveld: kleurloos.

Het liep voor geen meter, geeft hij inderdaad toe.

"Zeker niet", zegt Ocon. "Vanaf het begin van het weekend hebben we geworsteld met de snelheid van de auto. Vooral ik was daarmee aan het stoeien. We probeerden een agressieve strategie, maar we moeten daar nog eens goed naar kijken, want ik kreeg eigenlijk de gang er niet in.”

Ocon zegt te werken aan betere prestaties, dus dat zal met ingang van de eerstvolgende Grand Prix in Spa vanzelf moeten blijken.

"We hebben ruim een week voor Spa. Die tijd moeten we benutten om te ontdekken waar het verschil tussen de beide auto's in zit en we gaan heel veel aan de auto veranderen voor Spa."

Dat belooft wat. De Grand Prix van België is volgende week.