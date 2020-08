Toto Wolff tegen Christian Horner: "Kom maar op met het gevecht"

Toto Wolff is de huidige teambaas van Mercedes en heeft al veel succes bereikt. Ook tijdens de Spaanse Grand Prix waren de twee Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton niet te stoppen. Max Verstappen was de enige die tussen de twee coureurs in wist te komen en er daadwerkelijk mee te vechten. Lance Stroll kon in het begin voorbij Bottas komen, maar dat was maar voor korte duur.

Lewis Hamilton reed in de vrije lucht en was vandaag niet te stoppen. Max Verstappen kon Valtteri Bottas van zich afhouden, maar Lewis Hamilton was te snel. De rest van het veld lag op ruim één minuut van Bottas, die als derde finishte. Toto Wolff vond het gevecht op de baan leuk en vertelde Christian Horner: "Eindelijk vechten we weer om de podiumplekken, kom maar op."

Hij was tevreden met het resultaat en liet dit merken tegenover de pers. "Ik denk dat wat mij het meest blij maakt, is dat we na een moeilijk weekend in Silverstone op een zeer heet asfalt onszelf hebben kunnen herstellen. Zo winnen we een race en dat is prima."

Lewis Hamilton reed de hele wedstrijd in zijn eentje rond op het circuit. De nummer twee, Max of Bottas konden niet dichterbij dan twee seconden komen. De achterstand liep de race een beetje terug, maar de Brit herstelde snel en liet de afstand oplopen. Wolff over Hamilton: Lewis Hamilton reed vandaag in een klasse apart. Hij leverde goed werk." Tevens vertelde Wolff dat hij verrast was door Hamilton's oproep om niet de soft te nemen omdat het op dat moment goed was, maar hij zegt dat de overstap naar soft uiteindelijk de race voor Valtteri heeft verloren.