Horner: "Met beide auto's zullen we de Mercedessen onder druk zetten"

Alexander Albon reed zaterdag tijdens de kwalificatie tijdens de Spaanse Grand Prix de zesde tijd, en daarmee geeft hij het team veel meer mogelijkheden dan tijdens de vorige Grands Prix waar hij verder bij teamleider Verstappen vandaan startte. Teambaas Christian Horner is dan ook tevreden. "Dit biedt ons meer mogelijkheden."

Horner zegt: "We mogen blij zijn met de prestaties van zowel Max als Alex, aangezien posities van essentieel belang zijn op deze baan. Max reed constante tijden en heeft alles uit de RB16 gehaald. Met zijn derde tijd heeft hij ook gelijk zijn beste startpositie ooit op deze baan gezet.”

"Alex ondertussen blijft vooruitgang boeken terwijl hij zich steeds comfortabeler voelt in de auto, ook bij het zetten van snelle rondetijden. Zijn zesde startplek geeft ons ruimschoots de ruimte om mee te spelen."

De baas van Verstappen en Albon ziet de race dan ook met vertrouwen tegemoet.

"We zullen het momentum van de overwinning van vorige week in ons voordeel gebruiken. We zullen druk op Mercedes zetten en het gevecht aan gaan met beide auto's."

Ook vandaag wordt het ongemeen warm in Barcelona. Eerder gaf Pirelli al aan dat het wel eens de zwaarste race van het seizoen zou kunnen worden voor de banden.

Horner besluit: "Hopelijk kunnen we een goed gevecht laten zien."