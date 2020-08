Lewis Hamilton vreest supersnelle Max Verstappen en Red Bull

Lewis Hamilton heeft de pole position gepakt voor de Grand Prix van Spanje. De Brit verscherpt hiermee zijn record van meeste pole positions maar hij ziet de pole niet meteen als een voordeel voor de race van morgen, en dan met name de start. Hamilton versloeg teamgenoot Bottas, die duidelijk baalde dat hij als tweede moet starten, zo zei hij na afloop.

Wat ook interessant zal worden is de warmte in de Catalaanse stad Montmelo. Fysiek maakte dat het erg lastig. Na afloop zei Hamilton in gesprek met Sky Sports: "Het is voor het eerst dat ik hier in Barcelona ben terwijl het zo warm is. Het is echt heel warm hier kan ik je zeggen. Fysiek is het heel zwaar. De druk die je op je lichaam voelt zijn erg zwaar."

Weer problemen met de banden

Het bandenprobleem is nog altijd niet opgelost, zo laat Hamilton doorschemeren: "We blijven problemen hebben met de banden. Je ziet dat we aan het zoeken zijn tijdens rondes dat we naar buiten gaan. We rijden langzaam om ervoor te zorgen dat de banden niet te heet worden. De temperatuur blijft echter snel stijgen ondanks dat we erop letten."

Red Bull supersnel

Voor de race van morgen start hij dus vanaf de beste positie maar hij vreest de snelle Red Bull van Max Verstappen. Hamilton vervolgde zijn vooruitblik: "Ik kon echt niet sneller gaan op mijn banden. Ik heb gisteren tot 22 uur met de engineers samen gezeten om te kijken hoe we alles kunnen oplossen waar we mee te maken hebben en ook om ervoor te zorgen dat de setup van de race goed is."

"Ik bekijk alle details want die Red Bull van Max Verstappen is echt supersnel, dat is inmiddels wel duidelijk. Het is een lange weg te gaan naar de eerste bocht. Mijn werk zit er zeker nog niet op, het is bovendien moeilijk om hier achter iemand te rijden, dus de pole position zal mij helpen maar ik moet ervoor zorgen dat ik een goede start heb."