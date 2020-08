Esteban Ocon kende daarnet een vreemde crash tijdens de derde vrije training. De Fransman liet Kevin Magnussen erlangs die een snelle ronde reed maar vlak hierna liet de Deen het gas los en ging in het midden van het circuit rijden.

Ocon accelereerde vlak hiervoor en het is niet duidelijk of hij niet op zat te letten of dat er iets anders was maar het gevolg was dat Ocon opzij moest sturen en zijn Renault in de muur boorde en hard crashte.

Hieronder de video van de crash van Ocon